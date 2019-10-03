بعد اختفاء 5 أيام.. تحديد مكان جثمان "أمير الغناء" المكسيكي

حُدد مكان وجود جثمان المغني المكسيكي الشهير خوسيه خوسيه الذي كان مجهولا منذ السبت، في دار جنازة في ميامي بفلوريدا الأمريكية.

وقال نجله خوسيه جويل سوسا لصحفيين حضروا أمام المكان: "إنه هنا، نحن تأكدنا من ذلك، وهم يقومون بالإجراءات اللازمة لتحضيره".

بعد وفاة المغني الملقب بـ"أمير الغناء" (71 عاما)، السبت، في أحد مستشفيات ميامي، نشب خلاف عائلي جدير بالمسلسلات المكسيكية.

وتوجه ابنه خوسيه جويل وابنته ماريسول إلى الولايات المتحدة، وطلبا من أختهما غير الشقيقة ساريتا رؤية والدهما من دون جدوى.

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قالت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان: "بفضل وساطة لقنصل المكسيك، اتفق الـ3 في نهاية المطاف، مساء الثلاثاء، على إقامة مراسم تكريم لوالدهم في ميامي الجمعة، ثم نقل الجثمان إلى مكسيكيو مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مراسم أخرى".

وأضاف نجل المغني صاحب الشعبية الكبيرة جدا في أمريكا اللاتينية: "نحن عائلة متحدة لتأدية واجبنا القائم على تنظيم مراسم جنازة، وتكريم وحب لوالدنا وأميرنا".

باع خوسيه خوسيه أكثر من 120 مليون أسطوانة خلال مسيرته التي امتدت على 55 عاما، وكانت الكثير من أغانيه تعزي القلوب المحطمة.

وشكلت "لا نافيه ديل أولفيدو" (سفينة النسيان) أول نجاح له على الصعيد العالمي في 1970، وهي لا تزال تبث بانتظام عبر الإذاعات في أمريكا اللاتينية.

ولم يكن خوسيه خوسيه يؤلف أغانيه، إلا أن أداءه للأغاني ولا سيما الحزينة منها، حقق له نجاحا كبيرا تجاوز حدود المكسيك.