وفاة شقيقة الأديبة مريم شقير أبو جودة

Oct 03, 2019 انتقلت الى رحمته تعالى الحاجة سلطانة محمد شقير”ام بسام” شقيقة الشاعرة والأديبة والصحفية مريم شقير ابو جودة. وكانت العائلة قد تقبلت التعازي يوم أمس الاربعاء الموافق في 9 تشرين الاول في جمعية التخصص العلمي الرملة البيضاء للرجال والنساء. أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من اهل الفقيدة. ونتمنى ان يلهمهم الله الصبر والسلوان.







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