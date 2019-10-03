على وقع التحضيرات، نادين ن. نجيم تطلب الدعاء لها

بدأت النجمة نادين ن. نجيم التحضيرات لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق تصوير المسلسل الرمضاني الجديد لعام 2020.

ولفتت نادين في تعليق نشرته على حسابها عبر موقع انستغرام أنها اشتاقت للجمهور كثيراً وقد عادت الى العمل حيث طلبت من محبيها الدعاء لها بالتوفيق.

نادين اشارت الى ان التصوير لم يبدأ بعد ولكنها بدأت بالتحضيرات الأولية. وختمت بالقول: “الله يوفقنا ويرزقنا نجاح على قد تعبنا ونيتنا”.

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المسلسل سيجمعها من جديد مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

وعن المسلسل، لفتت نادين أنه جديد ومميز لا يشبه الاعمال التي سبق وقدمتها وقالت “هالمسلسل فيه تشغيل راس”.

وتمنت نادين أن يتقبلها الجمهور في الدور الذي اختارته خاصة بعدما تعود أن يراها بشخصية معينة وهي متحمسة جداً للعمل المقبل الذي سيحمل العديد من المفاجأت ان لناحية القصة والاخراج والدور الذي ستقدمه. وختمت نادين حديثها واعدة الجمهور بعمل مميز.

نذكر ان “نجيم” كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “خمسة ونص” تأليف ايمان السعيد، اخراج فيليب أسمر، انتاج شركة الصبّاح للاعلام.