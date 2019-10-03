ورد الخال: أشارك بدراما خليجية للمرة الأولى.. ولا أعتب على نادين الراسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية ورد الخال، عن سعادتها بنشاطها الفني هذا الموسم ومشاركتها في أعمالٍ درامية بأدوار متميزة مع نجوم لامعة.

وتصور الخال حاليًا مشاهدها بالمسلسل السّوري "يا مالكًا قلبي" من كتابة عثمان جحى وإخراج علي علي وإنتاج شركة "غولدن لاين".

وتعاقد صنّاع العمل معها لتحلّ مكان مواطنتها نادين الرّاسي، وصرحت ورد الخال لـ "فوشيا" أنها ستلعب دور البطولة إلى جانب الممثل السّوري عباس النوري وجيني إسبر والعديد من الفنانين السّوريين.

وحول تهنئة نادين الرّاسي لها على الدور، قالت ورد: "هذا الأمر يحصل دائمًا في الوسط الفني، ولم يحدث أي اتصالٍ من هذا النّوع"، وتابعت: "لا يوجد هذا العرّف بين الممثلين، ولا أعتب على هذا الشيء أبدًا".

وأشارت الخال إلى أنَّ العمل يتألف من 10 حلقات، ويركز على قضية العقم، إضافةً إلى وهب الأعضاء، ومن المفترض عرضه في أواخر تشرين الاول/ أكتوبر الحالي عبر شاشات سورية ولبنانية.

وتستعد الفنانة اللبنانية لتصوير مسلسل "عشيق أمي" في الفترة المُقبلة، إلى جانب الفنان السّوري خالد القيش، وهذه الثنائية تأتي في زمن الشحّ الفني الجميل، لتضيف بعض الرونق إلى الشاشة.

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المسلسل من كتابة رازي وردة وإخراج كنان سكندراني، وينتجه مروان حداد صاحب شركة "مروى غروب"، وتدور أحداثه حول حكاية امرأة (ورد الخال) تضحّي من أجل عائلتها، ولكن الظروف ستجمعها مع (خالد القيش)، بقصة حبٍّ ناضجة فيها الكثير من العقد.

ومن الجدير ذكره، أنَّ الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "عشيق أمي" سيعمل عليها زوجها الموزّع باسم رزق، الذي وضع موسيقى مسلسل "أسود" والذي عُرض في رمضان الماضي.

اللافت أنَّ حضور الفنانة اللبنانية ورد الخال في المسلسلات لن يقتصر على ذلك، بل توسعت لخوض خطوتها الفنية الجديدة في الدراما الخليجية للمرة الأولى؛ إذ كشفت الخال لـ "فوشيا" أنّها وافقت على المشاركة في مسلسل خليجي سعودي تحت عنوان "ضرب الرمل"، وقالت: "هذه أول تجربة لي وأنا سعيدة بهذه المشاركة".

والمسلسل من كتابة محمد المزيني وإخراج ماجد الربيعان، وستكون إطلالة ورد الخال فيه خليجية مع تطعيم لبناني، ومن المتوقع البدء بالتصوير خلال شهر تقريبًا.

يذكر أنَّ ورد الخال تتلقى حاليًا باقةً من العروض، لن يتم الكشف عنها إلا في حال توقيعها أحد المشاريع، وتحضّر لمسلسلٍ كوميدي يتم الإعدادُ له على نارٍ هادئة.