هل يواعد بن أفليك أرملة ستيف جوبز "لورين"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفت نجم السينما الأمريكي بن أفليك 47 عامًا، الأنظار أثناء توجهه إلى المطعم الإيطالي الشهير "جورجيو بالدي" مساء الثلاثاء، قبل لقائه بلورين باول جوبز، أرملة مؤسس شركة "آبل" ستيف جوبز.

وصل الثنائي المطعم وغادره بشكل منفصل، لكنّ تقريرًا نشره موقع Theverge، ألمح إلى أنه ربما يحمل لقاؤهما بُعدًا "غير عاطفي" رغم أنه تعدى مدة 3 ساعات، ويبدو أنهما قد يتشاركان في عمل جديد من الأعمال الخيرية.

ومن المعروف أن لورين تمتلك مؤسسة خيرية ضخمة، كما أن أفليك يشتهر أيضًا بالعمل الخيري وتحديدًا، مبادرة شرق الكونغو التي أُطلقت في عام 2010، وهي عبارة عن هيئة مانحة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بالإضافة إلى دفع التغييرات في سياسة الولايات المتحدة والتي قد تفيد المنطقة.

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وفي يوليو الماضي، ذكرت مواقع، أن السيدة جوبز قد تعاونت مؤخرًا مع النجم ليوناردو دي كابريو ومؤسسته الخيرية والمستثمر براين شيث، لإطلاق تحالف الأرض باعتباره مؤسسة غير ربحية لمكافحة تغير المناخ.

ويعود تقرير موقع theverge، إلى فرض تلميحات، تدور حول أن ثمة علاقة يمكن أن تجمع بن أفليك والأرملة المليارديرة، إلى جانب تعاون الاثنين في بعض المساهمات الخيرية الجديدة، خاصة أن "الأرضية" باتت مهيأة تمامًا مع انفصال بن أفليك وزوجته السابقة الممثلة جنيفر جارنر.

جدير بالذكر أن بن أفليك ودينيفر غارنر، كانا شكّلا معًا ثنائيًا شهيرًا بين نجوم هوليود ومشاهير العالم أثناء فترة ارتباطهما قبل الانفصال الذي لم يمنع جينيفر من التأكيد لإحدى المجلات في وقت سابق، بأنها لن تنسى أفضل أيامها التي عاشتها برفقة زوجها السابق.