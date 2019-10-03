إليسا توجه الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال وسالم الهندي

بيروت - لايف ستايل
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على توجيه الشّكر للأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال المعروف والرّئيس التنفيذيّ في شركة "روتانا" سالم الهندي.
وقالت إليسا في تغريدة لها على "تويتر": "شكرًا لصاحب السمو الوليد بن طلال والسيد سالم الهندي لترحيبكم الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر".
وأضافت الفنانة اللبنانية: "لقد كان من دواعي سروري لقائكم كما هو الحال دائمًا للتخطيط والتنسيق".
وبدا من تعليق إليسا وشكرها لطلال وسالم الهندي، أنّ سفرها للسعودية كان للتنسيق والاتفاق على أعمال جديدة، ونفى أيّ علاقة لروتانا بقرار اعتزالها.
وفي وقت سابق قال الهندي في لقاء تلفزيوني: "العقد مع إليسا يضم 3 البومات وإن شاء الله يكون بيننا عقد رابع وخامس، وإليسا إبنة روتانا وكلانا لا يستطيع الاستغناء عن الآخر".
وأكّدت مصادر مقرّبة من شركة "روتانا" أن وجود الفنانة اللبنانية إليسا في الرياض أمس الإثنين، جاء بدعوة من الأمير الوليد بن طلال، وأنّ سبب زيارة إليسا لمناقشة الكثير من القضايا بحضور رئيس شركة روتانا سالم الهندي، من أجل الوصول إلى حلول مُرضية بين الطرفين، وهو ما أثبتته إليسا بتغريدتها الأخيرة.
فيما لم تتطرّق الفنانة للحديث عن المشادّة الكلاميّة التي نشبت بينها وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه قبل أيام.
ووصلت إليسا الرياض خلال الساعات القليلة الماضية وحظيت صورها على تفاعل كبير، وبدأت التساؤلات بين المتابعين عن حقيقة الصّور، وسبب سفر الفنانة إلى الرياض خاصة وأنّه ليس هناك جدولة للحفلات، أو مناسبة تتطلّب حضورها.
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