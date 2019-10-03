شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة أحمد الفيشاوى لزوجته تنفى شائعة خلافهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد، خلال الأيام الماضية، شائعات حول وقوع خلاف بين الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل، فى مهرجان الجونة السينمائى، وأن زوجته تركت المهرجان ورحلت بسبب ذلك، لكن الفيشاوى نفى تلك الشائعات بنشر صور يوميا له مع زوجته وهو يتغزل فيها ويعبر عن حبه له.

وشارك الفيشاوى جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو جديد من مهرجان الجونة له هو وزوجته يتبادلان القبلات، قائلا فى الفيديو: "صلى على النبى"، وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الفيديو مكتفيه بوضع إيموجى قلوب.

ويعرض للفيشاوى حالياً فيلم "ولاد رزق 2" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، خالد الصاوى، باسم سمرة وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف صلاح الجهبنى وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.