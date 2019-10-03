شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مستجابة لفايزة أحمد منعت العندليب من الغناء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت تجمع نجوم الزمن الجميل العديد من المواقف الطريفة والغريبة ومن بين هذه المواقف قصة طريفة حدثت بين كروان الشرق فايزة أحمد والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

ففى إحدى الحفلات التى كان مقررا أن يشارك فيها العندليب بالغناء فى المغرب بمناسبة الاحتفال بالعيد الملكى قابله أحد الصحفيين المصريين مساء فى صالون الفندق الذى يقيم فيه.

وقال الصحفى للعندليب إن الفنانة فايزة أحمد فى أشد حالات الغضب والثورة عليه ، فسأله حليم:" على أنا ليه ، عملت ايه"، فأجاب الصحفى بأنها تتهمه بأنه هو السبب فى منعها من المجيئ للمغرب ، فضحك عبدالحليم وقال: "سبحان الله أنا الذى منعت 7 سنوات من دخول المغرب ووضعت أنا وأغنياتى على اللائحة السوداء يتم إتهامى بأنى أمنع الناس من المجيئ للمغرب، وكيف هل أنا الحاكم فى هذا البلد؟".

وأوضح الصحفى أن فايزة أحمد قالت أن عبد الحليم يتولى منذ عامين مسئولية التعاقد مع الفنانين الذين يشاركون فى الحفلات المقامة بالمغرب ، وتقول أن حليم يغار منها لأنها عندما سافرت للمشاركة فى هذه الاحتفالات عام 1961 حققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت ولهذا السبب لا يريد مشاركتها فى أى حفلة يكون فيها.

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وأشارت فايزة أحمد إلى أن العندليب أصر خلال حفلة أقيمت فى ملعب الدار البيضاء الذى يتسع لـ 15 ألف شخص على أن يغنى قبلها ، فوافقت ولكنه ظل يغنى من الساعة الحادية عشر ليلا حتى الواحدة بعد منتصف الليل ، وبذلك حال دون تقديم وصلتها الغنائية فى الإذاعة التى أبلغت القائمين على الحفل بأنها ستنقل وقائع الحفلة حتى الساعة الواحدة فقط.

وقال الصحفى لعبد الحليم كل ما أغضب فايزة أحمد فأقسم العندليب بأن شيئا من هذا لم يحدث وأنه لا يكن لفايزة سوى كل احترام ومودة ولا يريدها أن تسيئ الظن به لأن وزارة الإعلام هى التى كانت تفوضه بالتعاقد مع الفنانين الذين تريدهم أن يشتركوا فى حفلات المغرب دون أن تترك له حرية اختيارهم.

فضحك الصحفى وقال :" على العموم فايزة بتدعى عليكم وتقول إن دعوتها مستجابة وأنكم لن توفقوا فى حفلاتكم"، وما أن هل صباح اليوم التالى حتى شهدت المغرب إنقلاب الصخيرات عام 1971 وألغيت كل الحفلات التى جاء الفنانون من مصر ولبنان للمشاركة فيها، فعادوا إلى بلادهم.

وعاد عبد الحليم حزينا، وعندما وصل إلى القاهرة تذكر فايزة أحمد ، وأخذ يقسم لكل من يراه أنه برئ من تهمة إبعادها عن حفلات المغرب، بل أنه من أجل إقناعها قرر أن يعتذر لوزارة الإعلام المغربية عن عدم استطاعته أن يكون وسيطا بينها وبين الفنانين حتى لا يتوهم أحد أنه الحاكم بأمره فى المغرب .