منظمو "الجونة" يجيبون: "هل يخشون من مصير مهرجاني أبو ظبي ودبي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدارة الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدث عمرو منسي، الرئيس التنفيذي للجونة السينمائي، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة بشرى، رئيس عمليات المهرجان، عن حقيقة مخاوفهم تجاه توقف المهرجان بعد ما حدث لمهرجاني أبو ظبي ودبي، خلال ندوتهم بموقع "الخليج 365".

وقال منسي إنه إذا لم يشعروا بالخوف فلن يحدث تقدم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك فرقا كبيرا بينهم وبين مهرجاني أبو ظبي ودبي.

وأضاف: "مشكلة مهرجاني أبو ظبي ودبي ارتفاع الميزانية، لكن إحنا عملنا ميزانية لا تقلل من قيمة الأفلام، وفي الوقت نفسه غير مبالغ فيها".

وتابع: "نتحدث عن 40% حاليا من الميزانية من الرعاة، ونخطط لزيادة النسبة مع كل عام، ليكون المهندسان سميح ونجيب ساويرس قادرين على الإنفاق على المهرحان".

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من جانبها أوضحت الفنانة بشرى، أن أزمة إغلاق المهرجانات التعامل مع الثقافة على أنها رفاهية، وأن الطعام والشراب هما الأولوية، مضيفة: "لو بتعمل توعية بأهمية الثقافة وتأثير المهرجانات، مش هيطلعك صوت يطالب بتوقفه، لو يعلم بيعمل تأثير سياحي قد إيه، وعدد الناس اللي شغالين فيه، مش هيحصل ده".

وأضافت أن دعم رجلي الأعمالي نجيب وسميح سايروس شديد الأهمية، متابعة: "اللحظة اللي حد فيهم يشيل ايده، مصير المهرجان هيتهدد"، مشيدة بدورهما الوطني في الثقافة والسياحة والرياضة والإعلام.

أما انتشال التميمي، فأوضح أنه تابع تصريحات نجيب وسميح ساويرس وخالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، التي تؤكد أنهم مدركون بشكل كبير لدور هذا المهرجان، ويعبرون عن هذا المهرجان بطريقة أفضل مما نعتقد.

وتابع: "أحسوا بأهمية المهرجان على كل المستويات، الجونة أصبحت معروفة بشكل عالمي، قصر المؤتمرات الذي ينشئ حاليا سيكون قادرًا على استقطاب فعاليات طول العالم، وكل هذا إحدى الضمانات الحقيقة لاستمرار المهرجان".

واستطرد: "نعتمد على شباب مصريين يحبون بلدهم ولديهم طاقة بنسبة 95% في المهرجان".