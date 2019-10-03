تعرّفوا إلى الحيل التي تمنع تسميم طعام الملكة إليزابيث

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - على مدى سنوات طويلة ، توصّل طاقم العمل المسؤول عن إعداد الطعام لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إلى عدد من الحيل لضمان سلامة الملكة وعدم تعرّضها للتسمّم

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وكشفت المراسلة الملكية إيميلي أندروز عن أحد الأسرار، قائلة: "بعد أن يوضع الطعام في الأطباق، يختار واحد من الخدم عشوائيًّا أيّ الأطباق يتم تقديمه إلى جلالتها". وفق صحيفة "ميرور" .



وأضافت: "هكذا إذا أراد أحد تسميم الملكة، فسيكون عليه أن يضع السم في جميع الأطباق ليسمم الكل داخل القصر".

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وعلى الرغم من غرف الطعام الفارهة داخل القصر، إلا أنّ الملكة تفضل تناول وجبتها في غرفة معيشتها الخاصة.

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وتتناول الملكة العشاء وهي تشاهد التلفاز، كما أنها تملك فريقًا من الطهاة يضعون قائمة من اختيارات الطعام كل بضعة أيام، وتقدّم لها هذه القائمة لتختار منها.



وقبل أن تبدأ الملكة في تناول وجبة العشاء، تستمتع باحتساء شراب الجين والديبونيه المفضلين لديها.

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