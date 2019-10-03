رونالدو يلمّح إلى موعد اعتزاله كرة القدم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى إمكان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو عامين.



وقال رونالدو لصحيفة "سبورت بايبل"، إنه بدأ يتخيّل نفسه بعيدًا عن كرة القدم خلال السنوات الخمس الأخيرة، حتى يهيّئ نفسه لحياة ما بعد الاعتزال.



وأضاف ابن الـ 34 عامًا : "أحب أن أرفّه عن الأشخاص الذين يحبون رونالدو والذين يحبون كرة القدم، ولكن لكل شيء نهاية، وبالطبع سيأتي اليوم الذي أقول فيه وداعًا".

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وتابع الدون : "لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو عامين، ربما أكمل مسيرتي وربما تنتهي عند هذا الحد، لا أمتلك خطة في ما يتعلق بهذه النقطة".



وختتم تصريحه بقوله : "لا أحب أن أقلد أحدًا، يجب أن تكون نفسك من أجل أن تصنع قصتك الخاصة بك، هذا ما رسمته لنفسي منذ بداية مسيرتي وحتى الآن".



يشار إلى أنّ عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في 2022، وهو العام الذي يشهد نهائيات كأس العالم في قطر، ما يثير التكهنات بشأن إعلان اللاعب اعتزاله خلال ذلك العام. في ظل الحدث التاريخي العالمي .

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