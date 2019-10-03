أغنية واحدة تجمع أسطورتي البوب بيونسيه وأديل للمرة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - أشعل المغني والمؤلف الموسيقى "ريان تيدر" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه بتعاون كبير بين النجمتين العالميتين بيونسيه وأديل في عمل غنائي واحد للمرة الأولى، وذلك خلال لقاء أجراه مع Z100's Maxwell في كواليس مهرجان غلوبال سيتيزن 2019.



وجاء تصريح تيدر عند سؤاله عن أي أسرار تتعلق بألبومه الجديد الذي يستعد لطرحه والذي يحمل اسم Human «إنسان»، فقال إن السر الخاص بألبومه الجديد أن: "هناك أغنية واحدة تضم بيونسيه وأديل مع بيانو كريس مارتن منفردة" بينما لم يوضح تفاصيل الأغنية.



وعلى الرغم من جدية ريان وهو يكشف عن تعاون أسطورتي البوب بيونسيه وأديل في ألبومه الجديد، اعتبر البعض أن هذا التصريح من أجل المزاح فقط، وأن هذا غير حقيقي فلم يسبق أن تعاونت النجمتان من قبل على الرغم من علاقتهما الطيبة.

ومن ناحية أخرى لم توضح كل من بيونسيه أو أديل حقيقة هذا التعاون، ولكن التزمت كل منهما الصمت، بينما تستعد أديل لطرح أحدث ألبوماتها في ديسمبر من العام الحالي.



كما تستعد ايضاً النجمة بيونسيه لإصدار ألبومها خلال شهر نوفمبر، فيما لم تكشف عن التعاون بينها وبين أديل، حيث سألها ماكسويل مقدم برنامج ماكسويل Z100، خلال لقائه معها في البرنامج عن تفاصيل ألبومها الجديد لم تصرح بأي تفاصيل أو أسرار، مما يثير الشكوك حول تصريح ريان.



واعتمد تيد في تصريحه على الموقف الشهير الذي وقع بين النجمتين، وذلك عند تسلم أديل جائزة جرامى الموسيقية عن ألبومها 25، كأفضل ألبوم لعام 2018، حيث قالت خلال كلمتها التي ألقتها على المسرح وقت تسلمها الجائزة إنها طالما كانت إحدى معجبات «بيونسيه» وتتعلم منها، وأرادت في تلك اللحظة أن تكسر جائزتها بالنصف لتقتسمها «بيونسيه» معها تقديراً لتميزها ومنافستها لها عن ألبومها Lemonade «ليمونادة» الذي نافست به «بيونسيه» في ذلك العام على جوائز جرامي، إلا أن «آديل» كانت الأوفر حظاً للفوز بها.



تجدر الإشارة إلى أن ريان تيدير تعاون في وقت سابق مع النجمتين، وحقق نجاحات كبيرة معهما، حيث قام بكتابة أغنية بيونسيه الشهيرة Halo، وأغنية Rumor Has It لأديل.