بالفيديو: هذا ما قالته نهى نبيل لمهند الحمدي بطل “جمان” بعد أن قابلته بالصدفة

قابلت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل النجم السعودي مهند الحمدي بطل مسلسل “جمان” عن طريق الصدفة خلال تواجدهما في نفس الفعالية، فقامت برصد المقابلة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وقالت نهى نبيل: “بكرهك بجمان بس حبيتك لما شفتك”، ليرد هو: “لا هيك هيكرهوني العالم”، لتعلق هي بعفوية: “لا والله حبوب وطيب”، ليرد هو من جديد بطريقة ممازحة: “الله يسلمك والعالمية صعبة”.

وكان الجمهور قد انقلب على النجم السعودي بسبب تغير سلوكه ضمن أحدث حلقات المسلسل، وتحوله من شاب عاشق يساند حبيبته لزوج متسلط يعاني من غيرة مرضية وانعدام ثقة بالنفس، لتنقلب حياته إلى جحيم بسبب تعمده إثارة المشاجرات المتكررة مع زوجته وإجباره لها على ارتداء الحجاب.

وقد بدأ عرض مسلسل “جمان” على شاشة قناة MBC1 أوائل شهر سبتمبر الماضي، وتدور أحداثه في قالب رومانسي مثير حول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي من خلال تناول مجموعة من القصص والحكايات المختلفة التي تغوص في عالم كلا منهما. وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال. وهو يعتبر التعاون الثاني بين النجم السعودي والممثلة المصرية المقيمة في الكويت بعد تألقهما في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل “دفعة القاهرة” الذي حقق نجاحاً كبيراً.