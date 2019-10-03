بالفيديو: اتهام فرح الهادي وعقيل الرئيسي بتخطي الحدود بسبب هذه الأزياء

ظهرت الفنانة الكويتية فرح الهادي من خلال مقطع فيديو مصور تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات السوشيال ميديا وهي تنتقد زوجها الفنان عقيل الرئيسي لارتدائه بيجاما أمام الكاميرا.

مقطع الفيديو المصور الذي حصد أكثر من 83 ألف متابع على العديد من الحسابات كشف انتقاد فرح الهادي لزوجها على ما كان يرتدي ليرد عليها أنها بيجاما من ماركة معينة وليس في الموضوع أي مشكلة في ارتداء البيجاما والظهور بها ليتعرض برده للكثير من الانتقادات.

على الصعيد الآخر أطلت الفنانة فرح الهادي أيضاً بصورة جمعتها بزوجها عقيل الرئيسي بملابس النوم لتحصد هي الأخرى كم هائل من الانتقادات على ما ظهرت به مشيرين أنه لا يجوز التقليل من شأن كل منهما بظهورهما للملأ بالبيجاما.

الجدير بالذكر أن الفنانة فرح الهادي أحدثت ضجة منذ فترة بعد تعرضها لإصابة كبيرة في قدمها أدت إلى تورمها ولفها لوجود رضوض في القدم ولا كسور الأمر الذي جعل متابعيها يخافون عليها بعدما صورت قدمها بعد الإصابة.