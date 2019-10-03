صبري فواز يستعد لتصوير أولى مشاهده في مسلسل "ملاك"

يستعد الفنان صبرى فواز لتصوير أولى مشاهده بمسلسل "ملاك"، بطولة الفنان كريم فهمى، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، إخراج إبراهيم فخر، يجسد فواز شخصية "مدير بنك" يدعى "رجائى"، ويمر بمواقف عدة خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

فى سياق متصل، يواصل المؤلف حسان دهشان كتابة الحلقات الأولى، حيث انتهى حسان من كتابة 5 حلقات من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك فى بطولته كل من كريم فهمى، محمود عبدالمغنى،

آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى.

يعرض حاليًا لصبرى فواز، مسلسل "قيد عائلى"، وهو مسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، ويشارك فى بطولته صلاح عبدالله، ميرفت أمين، خالد سرحان، عزت العلايلى، ميرنا وليد، نضال الشافعى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.