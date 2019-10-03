فيديو.. تركي آل شيخ وعمرو دياب يهديان مصر أغنية جديدة

نشرت قناة المستشار تركى آل الشيخ، على موقع «يوتيوب»، أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة «أنا باعشقك يا مصر». باعشقك يا مصر». الأغنية إهداء من المستشار تركى آل الشيخ إلى شعب مصر، كما كُتب على بدايتها. شعب مصر، كما كُتب على بدايتها. الأغنية كلمات تركى آل الشيخ، ألحان روزام، يقول مطلعها: «أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر».

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