شاهدوا.. قمر تثير الجدل برقصها بملابس البحر في ​باريس

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 09:56 صباحاً - أثارت ​الفنانة قمر​ الجدل، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بلباس البحر، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية ​باريس​.

وأشارت قمر إلى أنها سافرت لتلقي العلاج، من دون أن تكشف تفاصيل عن حالتها الصحية.

يُذكر أن الفنانة قمر كانت قد كلّفت وكيلها القانوني لمقاضاة مغنية مبتدئة، هاجمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب عارضة أزياء مراهقة، قامت بنفس الموضوع، وقد أرفقت الدعوى بعدد من التسجيلات والفيديوهات، التي تؤكد تعرضها للتهديد والقدح والذم والتشهير.