ملايين مالوما تزداد يوميًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل كليب النجم الكولومبي العالمي مالوما الجديد Qué Pena تحقيق ملايين المشاهدات منذ طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

وتخطي العمل الذي يشارك فيه إلى جانب مالوما المغني الكولومبي J Balvin العشرين مليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه.

وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

Advertisements

لمشاهدة كليب Qué Pena: