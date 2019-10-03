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هكذا رد أحمد السقا على خبر انفصاله عن زوجته

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متابعة بتجــــــــــرد: رد النجم المصري ​أحمد السقا​ على شائعات انفصاله عن زوحته الإعلامية ​مها الصغير​ على طريقته الخاصة.

ونشر السقا عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهر فيها الى جانب زوجته وهو يمسك يدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت ليلة الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

واكتفى السقا بالصورة للرد على الشائعات ولم يعلق عليها بأي كلمة، حيث اعتبر أن الصورة هي أبلغ دليل على أنه وزوجته لم ينفصلا، في وقت انتشرت الصورة بشكل كبير بين محبي ومتابعي السقا.

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