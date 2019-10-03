صورة نادرة للسيدة فيروز في عمر الـ18 عاما

متابعة بتجــــــــــرد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسيدة فيروز قالوا أنّها التُقطت وهي بعمر الـ18 عامًا.

وعلّق الناشطون على الصورة، وهي بالأبيض والأسود، بالقول: “فيروز عمرها 18 سنة تغسل الصحون وتحدث أمها في منزل العائلة في حي زقاق البلاط في بيروت… من هذا البيت ذهبت سيرًا على الأقدام إلى إذاعة لبنان. سألها حليم الرومي عن اسمها، فقالت: نهاد حداد.. بعد سماعها قال لها: اسمك الفني سيكون فيروز.. لأن صوتك كالأحجار الكريمة نادر مثل الفيروز!”.

وولدت فيروز أو نهاد حداد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1935. ونشأت في حي زقاق البلاط في بيروت حيث كان والدها يعمل في محل طباعة صغير.