ديمي لوفاتو تعتذر من الجمهور الفلسطيني.. ما علاقة إسرائيل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: اعتذرت النجمة الأميركية ديمي لوفاتو من الجمهور الفلسطيني، بعد أن نشرت صورًا ورسائل إيجابية عن إسرائيل.

وقالت لوفاتو في تصريحات لها: “انا محبطة. لقد قبلت أن اذهب في رحلة الى اسرائيل مقابل عدد من المنشورات على حسابي”.

وتابعت: “لم يخبرني أحد أن هذا خاطىء أو أنني قد اسيء لأحد. آسفة جدًا اذا كنت اذيت أو اسأت لإي شخص. آسفة لأنني لست متعلمة كفاية”.

تجدر الإشارة إلى أن لوفاتو كانت قد مرّت بفترة عصيبة بسبب إدمانها على المخدرات وكانت تقارير أجنبية قد كشفت أن حالتها بدأت تتحسن بشكل كبير حيث تتعافى تدريجيًا خاصة أنها أعلنت أنها ستتنصر على هذه الآفة وتحاربها بعد تناولها جرعة زائدة من الهيروين.