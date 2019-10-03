السبب الحقيقي وراء انفصال كايلي جينر عن تراقيس سكوت

متابعة بتجـــــــــــرد: شغلت نجمة تلفزيون الواقع، الجميلة كايلي جينر وسائل الإهلام والجمهور ومتابعيها طيلة الساعات الماضية بخبر انفصالها عن حبيبها ترافيس سكوت.

وكشف موقع ET الأجنبي، أن سبب الإنفصال يعود إلى خيانة ترافيس لـ كايلي مع فتاة أخرى.

وأضاف الموقع أن كايلي جينر واجهت صعوبة كبيرة في اعادة بناء ثقتها بحبيبها ترافيس سكوت بعد أن اكتشفت أنه كان يراسل فتاة أخرى على انستجرام.

الجدير ذكره أن علاقة كايلي وترافيس بدأت في نيسان/أبريل 2017 وأثمرت عن ولادة ابنتهما ستورمي في شهر شباط/فبراير من العام 2018.