بعد انفصالها عن ترافيس سكوت بساعات.. كايلي جينر تزور حبيبها السّابق تايغا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوهدت نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينر وهي تزور أحد استوديوهات التسجيل، الذي قيل إن صديقها السابق تايجا كان يتواجد به لتسجيل أغنية ليلة أمس، وذلك بعد ساعات فقط من انفصالها عن ترافيس سكوت.

أشارت التقارير إلى أن نجمة عالم التجميل البالغة من العمر 22 عامًا قد أنهت علاقتها مع ترافيس، 28 عامًا، بعد عامين من المواعدة، بينما أكدت تقارير أخرى أنها في حالة استراحة فقط.

والآن في منعطف غريب للأحداث، يُقال إن جينر التقت صديقها السابق،؛ إذ تبين من خلال الصور التي نشرها موقع Mail Online، أن جينر ضبطت وهي تدخل إلى أحد فنادق لوس أنجلوس الفاخرة، مكان إقامة تايجا، وكان برفقتها كل من انستازيا كارانيكولا وكلسي كاليمين.

كما ذُكر أن نجمة Keeping Up With the Kardashians قد غادرت في نحو الساعة الـ 3 صباحًا، لكن يبدو أن كايلي كانت حريصة على تجنب الكاميرات أثناء العودة إلى المنزل، وهي ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها كيلي وتايجا (29 عامًا) منذ انفصالهما قبل عامين.

ففي شهر أغسطس الماضي، شوهدت كايلي وتايجا في نادي سافاير لاس فيغاس، حيث احتفل الثنائي بعيد ميلاد صوفيا ريتشي الحادي والعشرين.

Advertisements

كانت كايلي كشفت في وقت سابق، خلال حلقة من برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها Life Of Kylie، عن سبب انفصالها عن حبيبها السابق تايجا، وأكدت أنه لم يحدث شجار بينهما لكنها أرادت أن تختبر أمورًا أخرى.

وقالت: "لا توجد أي مشكلة بيني وبين تايجا، وسنبقى دائمًا على تواصل، ولم يكن هناك شجار قوي، لكنني أنا قررت لأنني ما زلت صغيرة، لا أريد النظر إلى الوراء بعد 5 أعوام من الآن".

وبعد ذلك بوقت قصير، تعرفت إلى ترافيس سكوت، وحملت بطفلتها الأولى وأنجبت ابنتهما ستورمي في فبراير 2018.

لكن مشاكل بدأت تدب بين كايلي ومغني الراب الذي تتصدر أعماله الترند العالمي، بحسب ادعاء مصدر مقرب أن جينر كانت لديها "أزمة ثقة" في علاقتها مع ترافيس، في أعقاب مزاعم بالخيانة هذا العام.