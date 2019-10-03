برنامج "أكلناها".. كوميديا على الجرح وفضائح ما وراء الكواليس! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع برنامج "أكلناها" الذي يقدمه النجم السوري باسم ياخور أن يحقق جدلاً واسعًا بين الجمهور وفي الوسط الفني، والمعنيين والعاملين بهذا العالم، بعد اعتماده على مبدأ الصراحة لتجنّب تذوق الطعام "المقزز" الذي تم طهيه بطرق غريبة بهدف سحب الضيوف إلى الإجابة عن أسئلة صعبة تهتمّ بتفاصيل مايحدث في السرّ وخلف الكاميرا، حيث لا يعرف الجمهور ما الذي يصادف النجوم.

وبرغم بعض الانتقادات التي حققها البرنامج لكنه يحظى بنسب مشاهدة عالية لرغبة الجمهور بمعرفة أسرار نجومه، وخفايا حياتهم وعملهم فـ "ماخفي كان أعظم".

"فوشيا" رصدت بعض ما جاء بالبرنامج، وكان له أثر كبير في الخلافات بين الفنانين وفضح المستور عبر هذا الفيديو.