ويزو تكشف عن تفاصيل دورها في فيلم "الفلوس" حول مشكلة الثقة بين الناس

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة ويزو عن تفاصيل دورها في فيلم "الفلوس"، ومن المقرر ظهورها كضيفة شرف.
وأكدت ويزو في تصريح إعلامي، أنها متزوجه من الفنان علي ربيع، وهم أقارب الفنانة زينة، وذلك ضمن أحداث فيلم "الفلوس".
وأضافت قائلة: "تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث أتواجد مع علي ربيع لحل مشكلة تحدث لقريبتنا زينة، بالإضافة إلى الكثير من المفاجأت".
وفيلم "الفلوس" بطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي
صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.
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