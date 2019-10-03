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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انشغالها بفيلمها الجديد.. ناتالى بورتمان تتجول فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصورى الباباراتزى النجمة ناتالى بورتمان أثناء مرورها من أحد شوارع مدينة نيويورك، وذلك فى الوقت التى تنتظر فيه النجمة الشهيرة عرض أحدث أفلامها Lucy in the Sky " لوسى إن ذا سكاي"، والذى سيطرح فى الرابع من أكتوبر بدور العرض حول العالم.
الفيلم تدور قصته حول رائدة الفضاء لوسى كولا، وتحديدًا عقب عودتها إلى كوكب الأرض بعد رحلة بحث مثيرة تأثر عليها إلى حد كبير، فلا تستطيع التأقلم مع حياتها على الأرض بعدها، وذلك لشعورها أنها تنتمى إلى حدث أكبر من مجرد معيشتها على الأرض.
فيلم Lucy in the Sky يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم بجانب ناتالى بورتمان أبرزهم جون هام، زازى بيتز، دان ستيفنز، إلين بيرستين، تيج نوتارو، ومن ﺇﺧﺮاﺝ نواه هاولي.
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