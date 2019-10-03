شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "موسى" يجمع بين كريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم وأحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سرية تامة بدأ صناع فيلم "موسى" من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأحمد العوضى وأحمد حاتم، التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ورغم إن مخرج العمل بيتر ميمى بدأ التصوير بالفعل، إلا أنه يواصل ترشيح باقى الفنانين المشاركين، حيث يضم الفيلم عددًا آخر كبير من الفنانين.

ومن ناحية أخرى يواصل المخرج بيتر ميمى تحضيرات مسلسله الرمضانى المقبل مع النجم أمير كرارة، المقرر أن ينافسوا به خلال السباق الرمضانى المقبل وكانت آخر أعماله فى السينما فيلم "كازابلانكا" الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضى وحقق أعلى إيرادات فى السينما.

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فى السينما فيلم "اطلعولى برة"، للمخرج وائل إحسان وشارك فيه النجم خالد الصاوى وبيومى فؤاد وملك قورة وأحمد فتحى وآخرون من النجوم.

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