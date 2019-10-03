ليدي جاجا تفاجئ جمهورها بتصريح غريب وردود فعل واسعة على وسائل التواصل!

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة الأمريكية ليدي جاجا، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن الاسم الذي ستطلقه على ألبومها الجديد.

وكشفت جاجا، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر” عن الإسم الخاص بالألبوم الجديد. وبحسب تغريدتها، فالعمل المنتظر سيحمل اسم “أديل”، وهو نفس اسم المغنية البريطانية الشهيرة.

متابعو المغنية الأمريكية انهالوا عليها بسيل من التعليقات حول جديتها في التسمية الجديدة، ومنهم من تساءل إن كانت هذه مجرد مزحة؟

يذكر بأن ليدي جاجا لم يجمعها مع أديل أي عمل مشترك في وقت سابق.