عمرو يوسف يكشف سبب عدم مشاركته زوجته اعمالاً جديدة

شكّل ارتباط الممثل عمرو يوسف بالممثلة كندة علوش صدمة لجمهورهما، خصوصًا ان النجمين اخفيا قصة الحب التي جمعتهما بعد صداقة، لتتكلل فيما بعد بزواج توّج لاحقا بطفلة.

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بعد مشاركتهما في مسلسل “نيران صديقة” عام 2013، نشأت علاقة صداقة قوية بين عمرو يوسف وكندة علوش، ليأتي المسلسل الرمضاني «عد تنازُلي» عام 2014 ويقرّب الصديقين من بعضهما أكثر.

مؤخرًا، وعلى هامش وجود كل من النجمين عمرو يوسف وكندة علوش لحضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، استضافهما برنامج “عرب وود” في حديث سريع على السجادة الحمراء، حيث رد عمرو على كل الاسئلة التي تطرح عليه في ما يتعلق بعمل جديد يجمعه مع زوجته كندة، خصوصًا ان الجمهور يطالبه باستمرار ليعيد التعاون مع كندة في مسلسلات واعمال جديدة.

فقد اشار يوسف الى انه وزوجته يتلقيان العديد من العروض السينمائية والدرامية، لكن سبب عدم تعاونهما فنيًا كما في السابق، هو عدم وجود سيناريو مناسب لهما، مؤكدًا انه وفور توفر هذا السيناريو سيشاركان حتمًا في عمل جديد، رافضًا ان يكون مجرد ظهور مشترك لهما لاستثمار العلاقة الزوجية والعائلية التي تجمعهما وبالتالي التحول إلى هدف تجاري.