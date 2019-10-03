بغداد – لايف ستايل
أعلن المطرب ماجد المهندس تعاطفه مع الشعب العراقي، الذي انطلق في مظاهرات حاشدة احتجاجًا علي أوضاع البلاد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".
نشر المهندس عبر حسابه صورة للعلم الخاص بدولة العراق، وعلق عليها قائلًا: "اللهم احفظ العراق وابعد عنه وعن شعبنا كل سوء.. قلبي مع العراق".
يذكر أن أغنية "كيف المسا"، هي آخر أعمال ماجد المهندس، التي طرحها في أيلول/سبتمبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع "يوتيوب".
قد يهمك ايضاً:
ماجد المهندس يجرى هربا من معجباته بعد إحيائه حفلا في السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس يُعلن تعاطفه مع العراق بعد مظاهرات بغداد عبر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.