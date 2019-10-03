ماجد المهندس يُعلن تعاطفه مع العراق بعد مظاهرات بغداد عبر مواقع التواصل

أعلن المطرب ماجد المهندس تعاطفه مع الشعب العراقي، الذي انطلق في مظاهرات حاشدة احتجاجًا علي أوضاع البلاد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".

نشر المهندس عبر حسابه صورة للعلم الخاص بدولة العراق، وعلق عليها قائلًا: "اللهم احفظ العراق وابعد عنه وعن شعبنا كل سوء.. قلبي مع العراق".

يذكر أن أغنية "كيف المسا"، هي آخر أعمال ماجد المهندس، التي طرحها في أيلول/سبتمبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع "يوتيوب".

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