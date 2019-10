شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Everything’s Gonna Be Okay يعرض 16 يناير المقبل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Freeform عن اسم مسلسلها الجديد Everything’s Gonna Be Okay، والتي سيبدأ عرضه يوم 16 يناير من العام المقبل، حيث يقوم جون توماس بدور البطولة في هذه السلسلة الجديدة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة، وقام توماس بابتكار وكتابة وإنتاج، السلسلة الكوميدية الجديدة، بـ جانب أنه يلعب دور البطولة في العمل.

وكما نشر موقع " Tv Series Finale" كانت أخر مشاركات توماس في مسلسل Please Like Me، الذى طرح منه اربع مواسم متتالية.

ويذكر أن شبكة Freeform ألغت المسلسل المستوحى من Pretty Little Liars، الذى طرح تحت اسم Pretty Little Liars: The Perfectionists، وذلك بعد طرح موسم واحد تكون من 10 حلقات، وطرحت أخر حلقاته في شهر مايو الماضى.

يقوم ببطولة الدراما الغامضة Pretty Little Liars: The Perfectionists، ساشا بيتيرس، جانيل باريش، صوفيا كارسون، سيدني بارك، إيلي براون، كيلي روثرفورد، هايلي إرين، جرايم توماس كينج، كريس ماسون، نوح جراي-كابي، وإيفان بيتينكور.

وتدور أحداث المسلسل حول جريمة في جامعة بيكون هايتس والمدينة المحيطة بها وتركز على ثلاثة من الطلاب المتفوقين، وهم أفا، وكيتلين، وديلان، ومن بعد أول جريمة قتل في Beacon Heights، وعلى الرغم من أنهم يعملون معا لحل هذا اللغز، ألا أن كل واحد منهم يحمل سرا خطيرا.

وبلغ متوسط مشاهدة ​​الموسم الأول والوحيد، 0.12 في التصنيف الديموجرافي الذي يتراوح بين أعمار 18 و 49 عامًا مع 260 ألف مشاهد، وتعد هذه السلسلة واحدة من سلسلة البرامج النصية الأقل تصنيفًا على Freeform بينما كان المسلسل الأصلى Pretty Little Liars الذي انتهى في 27 يونيو من عام 2017، بعد عرض 7 مواسم، التي ضمنت 160 حلقة، هو أعلى عرض للقناة على الإطلاق، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".