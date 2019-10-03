من 7 حلقات.. مسلسل "شديد الخطورة" على "watch it"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" بوستر مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ووفقا لبيان لشركة سينرجي المنتجة للمسلسل، بدأت الشركة التحضيرات والاستعدادات لأول مسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية ذات الـ7 حلقات، أسوة بالمسلسلات العالمية على المنصات الرقمي.

​ ويعقد حسام على مخرج العمل جلسات عمل مكثفة حالياً مع حسام شوقي، مدير عام شركة سينرجي، والمؤلف وفريق الانتاج، من أجل الوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل بدء التصوير، المقرر له منتصف الشهر الجاري، كذلك الإعلان عن أسماء الممثلين المشاركين فى المسلسل.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول انتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات من المقررعرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم