تراند اليوم : أغرب تبرير من محمد رمضان للموقف الذي أظهر "جهله" أمام الآلاف في مهرجان الجونة...

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموجة ضخمة من السخرية بعدما تعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي وتبين جهله بأبسط كلمات اللغة الإنجليزية.

وخلال لقاء على الهواء مباشرة، أجراه المذيع شريف نور الدين مع محمد رمضان

في افتتاح المهرجان، أبدى المذيع إعجابه بإطلالة محمد رمضان خلال افتتاح

المهرجان، وسأله عن قلادة يرتديها في رقبته، إلا أن المذيع استخدم المصطلح

الإنجليزي "necklace" للسؤال عن القلادة، لكن محمد رمضان أمسك بسوار في

يده، وقال له: " "necklaceدي جايالي هدية من Versace.

وكشف رمضان خلال حواره في برنامج The Insider، على تليفزيون دبي، تفاصيل ما

حدث، مؤكدًا أنه ارتبك ولم ينتبه خلال الموقف، قائلا: "أنا اتلخبطت والله

لأنه سألني على الجاكيت وبعدين الـ Necklace وأنا كنت اقصد إن الـ Necklace

والـ bracelet الاتنين فيرزاتشي فشاورت على الأسورة واقصد اقوله والعقد

كمان".

