كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها "أفراح القبة" و"لا تُطفئ الشمس".. مسلسلات مصرية مُقتبسة من أعمال أدبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدراما العربية منذ فترة إلى الإتجاه نحو الإقتباس من أعمال أدبية لعملاقة الأدب العربي، فمُحبي القراءة وخاصةً هذه الروايات، ينتظرون عرض الأعمال المُقتبسة بشغف كبير وذلك كي يشاهدوا أبطال الرواية التي عاشوا معها وغرقوا في خيالهم معهم يتواجدون آخيرًا على أرض الواقع في هذا العمل الفني، ولكن لا شك أن الكثير من الأعمال التليفزيونية المُقتبسة لم تنجح النجاح المتوقع، في هذا التقرير يرصد لكم "الخليج 365 الفني" الأعمال المُقتبسة التي حظيت بمُشاهدات وإشادة من قِبل الجمهور والأعمال التي لم يكن لها الحظ في النجاح.

"أفراح القبة"

يُعتبر واحدًا من أفضل المسلسلات التليفزيونية المُقتبسة، فهو مُقتبس من رواية تحمل نفس الأسم للأديب والروائي المصري نجيب محفوظ، حيث أستطاع المسلسل عند عرضه أن يحظى بمُشاهدات كثيرة وإشادة من قِبل النقاد والجمهور، وتدور أحداثه داخل إحدى الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، يعمل ممثلو الفرقة على المشاركة في مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي.

يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل.

مسلسل "أفراح القبة" من بطولة: منى زكي، إياد نصار، صبا مبارك، جمال سليمان، دينا الشربيني، صابرين، صبري فواز، سوسن بدر، رانيا يوسف، من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار نشوى زايد، وإخراج محمد ياسين.

"أبو عمر المصري"

وهو أحد الأعمال المُقتبسة التي لاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضه، فهو مُقتبس من روايتي "مقتل فخر الدين" و "أبو عمر المصري" للكاتب عز الدين شكري فشير، حيث كانت أحداثه تدور حول فخر الدين المحامي الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين تنظيم سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي يلجأ إلى تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو (فخر الدين) من محاولة اغتياله ويهرب إلى فرنسا، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنه (عمر) ثم تموت وهي تنجبه، فيقرر فخر أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.

مسلسل "أبو عمر المصري" من بطولة: أحمد عز، أروى جودة، منذر ريحانة، محمد سلام، أمل بوشوشة، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، محمود حجازي، من تأليف عز الدين شكري فشير، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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"زودياك"

من ضمن المسلسلات المُقتبسة الذي أثارت ضجة عند عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي وأستطاع أن يحصد تكريمات عديدة، فهو مُقتبس من المجموعة القصصية التي تحمل أسم "حظك اليوم" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، حيث كانت أحداثه تدور في قالب من اﻹثارة والتشويق، يقع مجموعة من الشباب ضحية للعنة فرعونية قديمة تقتل من يتعرض لها بحسب برجه الفلكي، وكل من يتبع برج، يموت بطريقة مختلفة عمن يتبع البرج اﻵخر، فهل من سبيل ﻹيقاف هذه اللعنة المشئومة التي انطلقت ولا يٌعرف لها أصل ثابت.

مسلسل "زودياك" من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد أنور، هند عبد الحليم، محمد مهران، مايان السيد، مي الغيطي، إنجي أبو زيد، من تأليف أحمد خالد توفيق، وإخراج محمود كامل.

"لا تُطفئ الشمس"

عندما أعلن عنه صُناع المسلسل، فكان الجمهور متشوق كثيرًا لمُشاهدته وذلك لأنه مُقتبس من رواية الأديب الراحل إحسان عبد القدوس والتي تحمل نفس أسم المسلسل، ولكن المسلسل لم يستطيع أن يحظى بالإشادة والمُشاهدات المتوقعة، فقد تعرض إلى الكثير من النقد من قِبل الجمهور، حيث كانت أحداثه تدور حول عائلة مكونة من أم أرملة، ابنيّن، وثلاث بنات ينتقلون إلى منزل جديد بعد وفاة الأب بمدة لم تتجاوز العام، ويستعرض لنا المسلسل العلاقات بينهم وخارج محيطهم، القصص التي يمر بها كلُ منهم، والمواقف التي يواجهونها سويًا.

مسلسل "لا تُطفئ الشمس" من بطولة: ميرفت أمين، محمد ممدوح، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أحمد مالك، مي الغيطي، خالد كمال، فتحي عبد الوهاب، إنجي المقدم، من تأليف إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.

"أرض النفاق"

وهو أحد الأعمال المُقتبسة من رواية الأديب الراحل يوسف السباعي التي تحمل نفس الأسم، ولكن الحظ لم يحالف صناع المسلسل في عدد المُشاهدات، فقد واجه العديد من الأزمات قبل عرضه، أبرزهم عدم عرضه على القنوات المصرية التي أدت إلى إعتذار الفنان محمد هنيدي عن المسلسل ولكن سرعان ما تراجع عن هذا القرار، حيث كانت أحداثه تدور حول موظف في الحي يدعى مسعود، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

مسلسل "أرض النفاق" من بطولة: محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، سلوى محمد علي، محمود حافظ، سامي مغاوري، من تأليف يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.