شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد عرض الفيلم اليمني "عشرة أيام قبل الزفة" في السينما السعودية والان مع التفاصيل

تداول رواد التواصل الإجتماعي، الثلاثاء، منشور يكشف موعد عرض الفيلم اليمني "10 أيام قبل الزفة"، في دور العرض السينمائية بالمملكة على أن يكون العرض الأول للفيلم في الدمام ٩ اكتوبر.

"10 أيام قبل الزفة" هو فيلم دراما يمني أُصدر في 20 أغسطس 2018، وقد أخرجه “عمر جمال وتم اختياره كأول فيلم يمني يترشيح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

ويتناول الفيلم الذي يحكي عن رشا ومأمون، شابان من مدينة عدن الساحلية، حالت حرب 2015 دون زفافهما، ويحاولان باستماته إتمام مراسم الزفاف في عام 2018.