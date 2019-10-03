نجوى كرم تستعد لحفل الإمارات: نشعر بالفرح والأمان

تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لحفلها المرتقب في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت نجوى كرم في مؤتمر صحفي، الأربعاء "على أرض دولة الإمارات نشعر جميعا بالفرح والسعادة والأمان، وأعتبر الإمارات كلها واحدة، وأشعر بالفخر لوجودي في إمارة رأس الخيمة".



وأعلنت خلال المؤتمر عن تفاصيل حفلها الكبير بمناسبة رأس السنة الجديدة، على هامش إعلان إمارة رأس الخيمة منطقة سياحية ضمن رؤية الإمارات 2020.

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وشكرت نجوى كرم شركة روتانا التي اختارتها لإحياء هذا الحفل الكبير، وقالت "أشكر شركة روتانا التي اختارتني وأتاحت لي الفرصة للوجود في حفل رأس الخيمة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنّ الجميع، كما أرحب بأي اسم يشاركني الغناء في تلك المناسبة الرائعة، ما دام لديه القدرة والموهبة على إسعاد الناس".







بدوره، اعتبر المسؤول في اللجنة المنظمة لحفلات رأس الخيمة أن "نجوى كرم فنانة قديرة تمكنت من جمع الآلاف في الحفلات والملايين خلف الشاشات في مختلف أنحاء العالم، كما لديها لمسة فنية مميزة لنشر الفرح أينما طلّت وفي أي مكان". وأضاف أن "حفل رأس السنة سيكون مميزا بوجود نجوى كرم".

أما مدير الشؤون الفنية في شركة روتانا طوني سمعان، الذي حضر المؤتمر، فأكد أن "حفل نجوى كرم في رأس الخيمة سيكون حدثا كبيرا وسيضفي جوا رائعا في إمارة رأس الخيمة".