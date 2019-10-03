شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مطربين يستعدون مبكرًا لألبومات 2020.. أبرزهم شيرين وتامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح ألبوماتهم فى 2019، بدأ عدد من المطربين تسجيل ألبوماتهم الجديدة لطرحها في 2020 وبالفعل يتواجدون داخل الأستوديوهات، بينما يعكف آخرون على اختيار أغاني ألبومهاتهم الجديدة، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين، الذين بدأوا فى تحضيرات ألبوماتهم الجديدة.

شيرين عبد الوهاب:

أكدت المطربة شيرين عبد الوهاب انتهاءها من تسجيل أغنيتين من ألبومها الجديد، خاصة بعد نجاح ألبومها الأخير، والذى حمل اسم "إنساى" وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع "تويتر" :"أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده، بجد شكرًا ودائما ضهر وسند لأى حد، قد إيه شعرت بأمان من هذا الهاشتاج، وإنى مهما غبت هلاقى ناس بتسأل عليا"، وتابعت:" أنا كنت فى إجازة وحاليًا شغالة على ألبومى الجديد وخلصت منه أول أغنيتين، إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوى يعوض الغياب".



شيرين عبد الوهاب

محمد نور

بدأ المطرب محمد نور فى التحضير لألبومه الجديد مع الشاعر الغنائى أحمد علاء الدين، والموزع الموسيقى زووم، وذلك بعدما طرح آخر ألبوماته "مسا مسا"، وقرر نور اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، بحسب تصريحه لـ"الخليج 365"، ومن المقرر أن يعقد جلسات همل مع باقى الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، لطرحها فى صيف 2020.

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محمد نور

تامرعاشور

يستعد المطرب تامر عاشور لتسجيل أغنية جديدة من ألبومه المقبل الذى بدأ التحضير له بالفعل، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير "أيام" الذى طرحه فى شهر مارس الماضى، حيث اختار عاشور أغنية من كلمات هشام صادق وألحان وتوزيع مايكل صفوت، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ويتعاون أيضا مع الشاعر أحمد المالكى بأغنيتين أخريين.



تامر عاشور

محمد قماح

بدأ المطرب محمد قماح تحضيرات أغاني ألبومه الجديد، وذلك بعد طرح أخر ألبوماته "ليالى زمان"، وقال قماح لـ"الخليج 365"، إنه يحرص من خلال ألبومه الجديد الجارى تحضيره حاليًا، على أن يختار أغانى متنوعة ومختلفة غير ألبوم السابقة، موضحًا أنه يعقد حاليًا جلسات عمل مع الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغاني، حتى يتم طرح الألبوم في 2020.