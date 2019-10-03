شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم العراقى فى جولة غنائية بأمريكا بدءًا من غدٍ.. تعرف على تفاصيل حفلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان حاتم العراقى، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة 4 أكتوبر الجارى، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بعدة ولايات هناك، منها مدينة سان دييجو جنوب ولاية كاليفورنيا، وديترويت، وهيوستن، واشنطن، وذلك فى الفترة من 6 حتى 26 أكتوبر، ومن المقرر أن يشدو خلال هذه الحفلات بمجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة.

من ناحية أخرى طرح حاتم العراقى ألبومه الجديد الذى يضم 5 أغنيات بالإضافة إلى موال واحد، ويحتوى على مفاجآت متعددة وأفكار غنائية جديدة تقدم لأول مرة، وتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

حاتم العراقى أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن سلسلة حفلات وسهرات موسم عيد الفطر المبارك الماضى، وشاركه فى إحياء الحفل أيضًا المطربة يارا، وذلك بأحد الفنادق الكبرى فى لبنان

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يذكر أن كليب أغنية "أول غرامي" كلمات الشاعر يوسف السوداني، وألحان على بدر وتوزيع محب الراوي، وماسترنج بشار البد، وطرحت ضمن أغنيات المينى ألبوم الأخير "حاتم العراقى 2019".