إيمي سالم تبعث برسالة مؤثرة لأولادها الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي سالم رسالة لأولادها الثلاثة، يوسف، وسالم، وساري المولي.

ونشرت سالم صورة تجمعها بأولادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"ربنا يقدرني و اعمل كل اللي في ايدي عشان أخليكم احسن رجالة، الناس تحلف بأخلاقكم ورجولتكم، و اعمل كل اللي عليا عشان يوم ما ادعي ربنا يقر عيني بيكم ابقى على صواب، بحبكم حب ابدي وكيانكم هو سبب وجودي، وعمري ما حسمح لحد ياخركم أو يقف قدام مستقبلكم مهما كان الثمن".

وتابعت إيمي: "انتوا النهاردة ولاد ايمي سالم، عايزة بكرة ابقى انا اللي معروفة باني ام يوسف وسالم وساري المولى، يجعلكم لي فخر يا قادر بحق كن فيكون".

Advertisements

واختتمت سالم تعليقها قائله: "كل سنة وأنتم الحياة وخيرها".

​يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سالم، مسلسل "طلقة حظ"، الذي عُرض في رمضان الماضي بطولة الفنان مصطفى خاطر.