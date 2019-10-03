فيديو| تفاصيل فيلم "كيرة والجن" لكريم عبد العزيز وأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث المؤلف أحمد مراد عن تفاصيل فيلمه الجديد "كيرة والجن"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز.

وقال مراد، أثناء لقائه في برنامج "MBC TRENDING"، المعروض على شاشة "mbc": "الفيلم محتاج ناس تقال يعني نجوم كبار، الفيلم تكلفته الإنتاجية والمهنية غالية جدا، ومحتاج نجم يكون ليه جماهيرية عالية يقدر يخوض هذا النوع من الأفلام".

وأضاف مراد: "دائمًا الرويات التاريخية بتكون فيها جزء من الحقيقة، وجزء خيال لأن دا الجهاز السري المقاوم للإنجليز اللي كانوا بيشتغلوا في السر، وحتى المذكرات المكتوبة عنهم مكتوبة بشكل ضئيل جدا".

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وتابع أحمد مراد: "منذ فترة طويلة بفكر في تحويل الرواية إلى فيلم، لكن كان الأمر صعبا بسبب أن الحقبة الزمنية التي تدور الأحداث فيها بفترة العشرينيات والآن مصر تختلف كثيرا عن هذه الفترة، وبعد جلسات عمل مع المخرج مروان حامد قررنا البدء في تنفيذه".

​يذكر أن فيلم "كيرة والجن"، مأخوذ عن رواية 1919"، من بطولة كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، من تأليف الكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.