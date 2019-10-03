أنوشكا: السينما تعيش في حالة إزدهار.. وهذا مصير صالون أنوشكا (حوار)

تحظي النجمة أنوشكا بعدة مواهب بعد حجزت مكانه خاصة في قلوب الجمهور بصوتها المميز وأيضاً لها نجاحات كبيراً في الدرامي والسينما المصرية وفتحت قلبها في حوار خاص للبوابة الوفد وكشفت خلاله عن مصير برنامج صالون أنوشكا وعودتها للغناء مرة أخري وغيرها الكثير من التفاصيل الأخرى التي تجدونها في الحوار التالي…​

-حدثيني عن أعمالك القادمة ؟

هناك اتفاق بشكل مبدئي علي عمل درامي مع المخرج الكبير حسني صالح في مسلسل بنت القبايل وسأعلن علي موعد بدء التصوير فور الاتفاق النهائي علي جميع التفاصيل والانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل.

-ما الشخصية التي تؤديها في العمل.. ما معايير اختيار ادوراك ؟

بكل التأكيد ستكون شخصية جديدة لم اقدمه من قبل في أحداث المسلسل لاني أحب التنوعه في تقديم الأدوار سواء في الدرامي او السينما، وأقوم باختيار الدور الذي اقدمه في العمل بعناية وبعد قراءه الورق أكثر من مرة لاختار ما يناسبني ويضيف لي.

-متي موعد بدء تصوير فيلم "الفارس" مع كريم عبد العزيز ؟

حتي الآن لم يتم موعد بدء التصوير واللي أقدر اقوله حاليا اني سعيدة بالتعاون مع المخرج الموهوب محمد سامي والنجم كريم عبد العزيز والمجموعة الفنانين والشهر المقبل سيتم تحديد بدء التصوير واكتمال كاست العمل.

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-وهل تعيش السينما المصرية حاليا من إزدهار ؟

نعم بكل التأكيد السينما المصرية عادت بقوة حاليا وتعيش في حاله من الازدهار وأنتجت عدد من الأعمال المتميزة خلال الفترة الماضية ومن ابرزهم مثل فيلم الممر للنجم أحمد عز وأتمني المزيد من الازدهار لان السينما المصرية تستحق ذلك وتاريخها كبير.

بعد الانتهاء من الجزء الأول والثاني من "صالون أنوشكا" متي الجزء الثالث ؟

الحمد لله علي النجاح الذي حققه البرنامج وردود الأفعال التي استقبلتها وسعيدة في أول تجربة في مجال الإعلام ولكن حتي الآن لم اتعاقد علي تقديم جزء ثالث للبرنامج وان تم الاتفاق علي جزء جديد بالطبع سأعلن ذلك للجمهور.

وفي النهاية.. متي عودة أنوشكا للغناء مرة أخري ؟

اوعد جمهوري الحبيب بعودة قوية تحمل عدة مفاجئات التي أعود من خلالها بمجموعة متنوعة من الأغاني في الفترة القادمة.