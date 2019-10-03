ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية إليسا تجتمع بالوليد بن طلال وسالم الهندي في الرياض هل بدأت الحرب بين شيرين رضا ودينا الشربيني.. بسبب عمرو دياب؟ خاص الفن- هذا ما يشغل أصالة حاليا الشرطة تطارد درة بتهمة القتل بعد شائعة طلاقهما الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته ميغان ماركل تستيقظ يومياً الساعة الرابعة فجراً لهذا السبب! المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": درة متهمة بجريمة قتل.. وهل بدأت الحرب بين شيرين رضا ودينا الشربيني بسبب عمرو دياب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.