كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البداية من أنجلينا جولي.. فنانون جعلوا من أنفسهم جنودًا للدفاع عن القضايا الإنسانية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد البعض أن الفنان شخصًا لايشعر بمعاناة غيره، لأنه يعيش حياة النجومية والتي ترتبط في ذهن البعض بأجواء الترف والثراء والرفاهية والراحة الأبدية الخالية من المشاكل والأزمات.

وبالرغم من هذا الاعتقاد الشائع، إلا أن هناك فئة من الفنانين كسروا هذه القاعدة وكرسوا وقتهم لخدمة القضايا الإنسانية ومساعدة المحتاجين، ولذلك تم تتويجهم بلقب سفراء للنوايا الحسنة.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم الخليج 365 الفني أبرز هؤلاء النجوم الذين جعلوا من أنفسهم جنودًا للدفاع عن حقوق المحتاجين.

أنجلينا جولي

بات اسم الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي يرتبط بالإنسانية بمجرد ذكره، فقد قدمت مساعدات كثيرة للمحتاجين والضعفاء، وتبنت أيضًا قضية اللاجئين السوريين وقامت بزيارة مخيماتهم في تركيا أكثر من مرة ومخيمات البقاع في لبنان وغيرها.

كما قام انجلينا جولي بتبني طفل سوري يدعى "موسى"، وهو طفل ضمن اللاجئين السوريين في تركيا.

ولذلك فهي تستحق أن تكون سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، فبالرغم من أضواء الشهرة في هوليود ونجوميتها إلا أنها لم تنجرف وراء هذا التيار الذي يغرق فيه غيرها من المشاهير الذين لايتذكرون الفقراء والضعفاء إلا بكلمات مرسلة في لقاءاتهم التلفزيونية.

راغب علامة

حصد الفنان اللبناني لقب سفير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة، نظرًا لمجهوداته الملحوظة في خدمة القضايا الإنسانية.

حيث شارك راغب علامة في أكثر من حملة للقضاء على الجوع، من خلال مشاركته في إطلاق حملة مكافحة الجوع وهدر المواد الغذائية في بيروت.

وأيضًا شارك "علامة" في حملة "دفى" الإنسانية، التي انطلقت بهدف التبرع للمحتاجين تحت شعار "اللي مابيلزمك بيلزمنا".

وأعلن راغب علامة عن مشاركته في هذه الحملة، ونشر مجموعة من الصور الدعائية لها معلقًا بكلمات تحفيزية وقال: اللي ما عم تلبسه، بيستفيد منه وبيدفى فيه غيرك".

وغير ذلك من المواقف والمشاركات الإنسانية التي برهن بها راغب علامة على مساندته للقضايا الإنسانية بدور فعال ومؤثر.

حسين الجسمي

اشتهر الفنان الإماراتي بحبه للخير ومساعداته الخيرية والإنسانية التي لاحصر لها.

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ولذلك قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنحه لقب "السفير المفوض فوق العادة"، للأعمال الإنسانية.

فضلًا عن تسليم حاكم الشارقة حسين الجسمي درع سفير القلب الكبير وذلك، تقديرًا لجهوده الفعالة في خدمة القضايا الإنسانية.

وكان "الجسمي" قد أجرى العديد من الزيارات الميدانية الخارجية ضمن وفود هيئة الهلال الأحمر، وأبرزها "زيارته لمخيمات اللاجئين السوريين بالأردن، ومخيمات النازحين بالعراق تحديدًا في أربيل، ناهيك عن نشاطاته التنموية والإنسانية في غزة".

ليلى علوي

فبالرغم من نجومية الفنانة ليلى علوي ونجاحها في عالم الفن، إلا أنها لم تنشغل عن دورها كإنسانة في مساعدة المحتاجين والأطفال.

فقد ساهمت أكثر من مرة في قضايا تعليم الأطفال الغير قادرين وتأهيلهم طبيًا وحقهم في التعليم المجاني.

ولذلك تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة من قبل منظمة الأمم المتحدة عرفانًا بمجهوداتها في أكثر من عمل إنساني.

هند صبري

تنشغل الفنانة التونسية هند صبري دائمًا بالقضايا الإنسانية ليس ببلدها فقط ولكن في مصر أيضًا.

وتم تعينها سفيرًا لمكافحة الجوع لبرامج الأغذية العالمية، لمشاركتها الدائمة في حملات للقضاء على الجوع في الشرق الأوسط.

كما تبنت "صبري" مؤخرًا قضية اللاجئين السوريين والتبرع لهم ومساعدتهم.

منى زكي وأحمد حلمي

يعتبر الثنائي الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي من أكثر الأشخاص الداعمين للنشاطات الإنسانية.

وتشتهر منى زكي بدورها الفعال في دعم حملات التبرع بالدم والتوعية بضرورة معرفة فصيلة الدم الخاصة بككل مواطن.

وكذلك شارك أحمد حلمي في دعم ومساندة مستشفيات سرطان الأطفال، وشاركته في هذا الدور الإنساني منى زكي.