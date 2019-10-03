هيفاء وهبي تتألق بالأزرق في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

هيفاء وهبي، خلال الجلسة بفستان أزرق قصير، ونسقت معه حذاء طويل من نفس اللون، وتعد إحدى الإطلالات التي ظهرت بهاخلال حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019.

وكانت هيفاء قد أحيت قبل أيام، حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019، وكشفت في كواليس الحفل أنها رغم ارتفاع درجة حرارتها إلا أنها حرصت على حضور الحفل والمشاركة فيه.

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واختارت اللجنة المنظمة للحفل محمد صندقلي، للفوز بلقب ملك جمال لبنان لعام 2019، بعد منافسة مع 16 شابًّا في حفل انتخاب جرى في بيروت، بحضور حشد كبير من أهل الفن والإعلام، على رأسهم الفنانة المصرية نبيلة عبيد التي شاركت كعضو في لجنة التحكيم، والعارضة التونسية ليلى بن خليفة.

الفنانة اللبنانية كشفت في تصريحات صحفية في كواليس الحفل سبب الهجوم الذي تتعرض له مؤكدة أنها تنشغل بأمور كثيرة وليس لديها رد على متابعتهم أو الرد عليهم.

من ناحية أخرى تستعد هيفاء وهبي لفيلمها المصري الجديد، من إنتاج مدير أعمالها محمد الوزيري، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار