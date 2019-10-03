تفاصيل زيارة إليسا للسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، سر وجودها في الأراضي السعودية وردت على الشائعات التي خرجت مؤخرًا حول منعها من دخول السعودية.

إليسا، نشرت تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيها: “شكرا لصاحب السمو الوليد بن طلال، وسالم الهندي، لترحيبكم الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر.. لقد كان من دواعي سروري مقابلة معك كما هو الحال دائما، للتخطيط والتنسيق كالمعتاد”.

وبذلك ردت إليسا على الشائعات التي خرجت مؤخرًا حول استعداد شركة “روتانا” لإنهاء التعاقد معها.

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وكانت إليسا، قد أعلنت عودتها للغناء بعد قرار اعتزالها الذي كانت قد اتخذته قبل فترة مؤكدة أنه على أتم الاستعداد لإحيياء حفل غنائي في السعودية.

كما تم الإعلان مؤخرا عن استعداد إليسا خلال الفترة المقبلة لعمل جولة غنائية بالخارج، بالمكسيك وغيرها من الدول وذلك في أول حفلات لها بعد التراجع الاعتزال.

سالم الهندي، كان قد كشف في تصريحات تلفزيونية مؤخرا أن إليسا، تعاقدت مع شركة روتانا، لطرح ٣ ألبومات وعمل أكثر من كليب، مؤكدا أنه سيكون هنا الرابع والخامس.

وأنهى كلامه بقوله إن إليسا ستوضح خريطة تعاملاتها الفنية عن طريق بيان رسمي منها.