هيا الشعيبي تعترف بفبركة حلقتها مع رامز جلال وتكشف عن قيمة أجرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من قيام بعض الفنانين بمهاجمة الفنان رامز جلال، بعد ظهورهم في برنامجه.

الفنانة الكويتية أكدت أن كل هؤلاء الفنانين يكونون على علم بالمقلب قبل المشاركة فيه، كما أنهم يتقاضون أموالا مقابل ذلك، وتسائلت بتعجب: ”فلماذا يقومون بالتشهير به بعد ذلك“.

هيا اعترفت أنها كانت على علم بمقلب “رامز بيلعب بالنار” قبل المشاركة فيه، لافتة إلى أنها كانت تعلم أنه مقلب لكن دون معرفة تفاصيله.

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أما عن أجرها في هذه الحلقة، قالت، خلال استضافتها في برنامج “ع السيف”، إن أجرها كان يساوي قيمة سيارة ونصف، دون أن تكشف عن الرقم بالضبط.

ومن ناحية أخرى، قالت هيا إنها رفضت العمل مع الفنان المصري محمد هنيدي في الفوازير بسبب الاختلاف على ترتيب الأسماء، مؤكدة أنها ترفض أن يتم كتابة اسمها بعده على التتر.

الفنانة الكويتية قالت: ”ما أحب أصير كومبارس أو اسمي يطيح تحت الأسامي الثانية.. واسمي لازم يكون في صف اسمه هو محمد هنيدي وأنا هيا الشعيبي“.