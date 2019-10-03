- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة والممثلة الأسترالية الشابة مارجوت روبي، بعيد ميلادها الـ 29، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، اعلنت من خلالها احتفالها بعيد ميلادها.
وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية قد نشرت الصورة التي ظهرت بها مارجوت، وهي ترتدي شعر مستعار باللون البرتقالي، تبرز من خلاله دورها بفيلمها المرتقب “بريدز أوف بري”، الذي تجسد به المجرمة المختلة “هارلي كوين”.
وكتبت مارجوت مع الصورة عبارة عبرت بها عن سعادتها بكل ما مرت به خلال سنوات عمرها الماضية، من أصدقاء وتجارب.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت مارجوت عن اختتامها لتصوير مشاهد فيلمها المنتظر Birds of Prey، الذي يعد ضمن سلسلة أفلام Suicide Squad، والذي تجسد به مارجو شخصية “هارلي كوين”.
والجدير بالذكر أنه سبق لمارجوت تجسيد هذه الشخصية ضمن أحداث فيلم Suicide Squad، في جزئه الأول مع النجم ويل سميث.
وفي نفس السياق، أعلن المخرج جيمس جن عن قائمة النجوم المشاركين في الجزء الثاني من فيلم عصبة الانتحاريين او The Suicide Squad، الذي يعد واحدا من أفلام أبطال القصص المصورة التابعة لعالم القصص المصورة من DC.
كانت هذه تفاصيل خبر مارجوت روبي تحتفل بعيد ميلادها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.