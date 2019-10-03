مارجوت روبي تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والممثلة الأسترالية الشابة مارجوت روبي، بعيد ميلادها الـ 29، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، اعلنت من خلالها احتفالها بعيد ميلادها.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية قد نشرت الصورة التي ظهرت بها مارجوت، وهي ترتدي شعر مستعار باللون البرتقالي، تبرز من خلاله دورها بفيلمها المرتقب “بريدز أوف بري”، الذي تجسد به المجرمة المختلة “هارلي كوين”.

وكتبت مارجوت مع الصورة عبارة عبرت بها عن سعادتها بكل ما مرت به خلال سنوات عمرها الماضية، من أصدقاء وتجارب.

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت مارجوت عن اختتامها لتصوير مشاهد فيلمها المنتظر Birds of Prey، الذي يعد ضمن سلسلة أفلام Suicide Squad، والذي تجسد به مارجو شخصية “هارلي كوين”.

والجدير بالذكر أنه سبق لمارجوت تجسيد هذه الشخصية ضمن أحداث فيلم Suicide Squad، في جزئه الأول مع النجم ويل سميث.

وفي نفس السياق، أعلن المخرج جيمس جن عن قائمة النجوم المشاركين في الجزء الثاني من فيلم عصبة الانتحاريين او The Suicide Squad، الذي يعد واحدا من أفلام أبطال القصص المصورة التابعة لعالم القصص المصورة من DC.