دوا ليبا تظهر بنيو لوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمطربة البريطانية الشهيرة دوا ليبا، أن تغير من شكلها، وتفاجئ محبيها ومعجبيها بإطلالة جديدة وكأنها تعد لمفاجأة قوية لعشاقها تبدأ بها مرحلة جديدة فى حياتها المهنية.

النجمة العالمية دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما، ظهرت بعدد من الصور التى التقطتها بطريقة selfie mirror ونشرتها على صفحتها الشخصية على ” إنستجرام ” بشعر ” rose gold ” قصير وهو الـ look الذى لاقى اعجاب الكثير من مرتادى صفحتها التى تضم أكثر من 34.6 مليون شخص.

وكانت النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، قد استطاعت أن تحقيق الكثير من النجاحات في عالم صناعة الموسيقى والغناء ، حيث وضعت بصمة من ذهب بين أهم و أشهر نجوم الغناء الموجودين حاليا على الساحة.

و من أبرز ما قدمت دوا ليبا هو كليب ” IDGAF” الذي اطلقته في يناير 2018 ، و بعد عام و نصف من إطلاق الكليب فهو مازال يحصد النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” الي أكثر من 500 مليون مشاهدة و هو بالتأكيد رقم ضخم .

والجدير بالذكر أن دوا ليبا بدأت حياتها المهنية فى 2015 وقدمت حتى الآن عدد كبير من الاغنيات الناجحة، ومن أبرزها ” New Rules ” و” kiss and make up ” و” blow your mind ” و” be the one “، وغيرهم.