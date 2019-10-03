كيلى جينر تنفصل عن حبيبها ترافيس سكوت

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصلت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، عن صديقها مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، والغريب أن المواقع الفنية الشهيرة مثل الديلي ميل، تؤكد أن الثنائي قرر أن يأخذا ” فترة راحة ” من هذه العلاقة وذلك بعد عامين من الارتباط .

وكان الثنائي ترافيس سكوت، وكيلي جينر، قد التقيا في عام 2017 ، بينما استقبلا طفلتهما الوحيدة ” ستورمي ” بعد عام واحد فقط .

وما لفت الأنظار أن كيلي جينر، حرصت علي التواجد في نهاية شهر أغسطس الماضي مع ترافيس سكوت و ذلك خلال العرض الأول لفيلمه ” Look Mom I Can Fly ” و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، في حين لم يكن ترافيس بصحبة كيلي عندما حضرت حفل زفاف جاستين بيبر، وهالي بلدوين مؤخرا.

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وعلى جانب أخر، تحولت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر، مؤخرا، إلى محط نظر الكثير من وسائل الأعلام الفنية وذلك بمجرد أن بدأت بالاحفتال بعيد ميلادها الـ 22 على متن يخت فاخر سعره 250 مليون دولار .

النجمة العالمية نشرت صورة جديدة علي صفحتها على موقع إنستجرام، و هي ترتدي ملابس ذات تصميم مثير متداخلة الالوان خطفت أنظار الكثيرين من مرتادي صفحتها التي تضم اكثر من 144 مليون شخص، حيث ارتدت كيلي جينر جيبة من تصميم دار أزياء ” Versace ” ووصل سعرها إلى 1120 جنية استرلينى.

ودائما ما تختار نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر ملابسها بشكل يخطف الأنظار، وكان من أكثر المرات التي لاقت إطلالة جينر الكثير من الجدل من قبل المعنيين بالأزياء والموضة هي التي ظهرت بها مؤخرًا على متن يخت فاخر في بورتوفينو بفستان قصير ذو أكمام منتفخة واعتبره البعض بالتصميم ” الغريب”.