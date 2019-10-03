أنجلينا جولي تعترف: حياتي أصبحت سيئة بعد الطلاق

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، عن بعض جوانب حياتها الشخصية، خاصة فيما يتعلق بانفصالها عن زوجها النجم العالمي براد بيت، وجاء ذلك أثناء ظهورها في برنامج “E! News” وقالت: تغيرت حياتي للأسوأ بعد انفصالي عن براد بيت، فلم أشعر بالأمان أو الاستقرار، ولم أسلم من الأذى طيلة هذه السنوات.

وأضافت النجمة العالمية: قد أستطيع إخفاء ما يختلج في صدري من آلام عن الناس، وأكتم مشاعري بداخلي، لكنني أشعر بالقيود تحاصرني من كل جانب، وأفتقر إلى الحرية والأمان والاطمئنان، وكلها مشاعر يستحيل العيش بدونها، فتملكني الخوف من كل شيء.

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وتابعت أنجلينا جولي قائلة: أشعر بالضيق والكآبة أكثر من أي وقت مضي، ومرت السنوات الأربع الأخيرة وكأنها دهر يثقل كاهلي، لقد تغيرت شخصيتي كثيرًا وتغيرت معها معان كثيرة في حياتي، فقد نولد أنقياء أبرياء، وتلوث حياتنا الجروح والعذاب من أقرب الأشخاص.

النجمة العالمية كتبت مقالا قالت فيه : من منا لا يحتاج للسعادة فنحن جميعًا نحتاج للهدوء النفسي والاهتمام، ونسعى جميعًا للعيش في سلام ومحبة مع الآخرين، ليس لدينا عصًا سحرية تحقق السعادة، لكن باستطاعتنا خلق السعادة في نفوس الآخرين، ونحتاج لرجال يقدرون المرأة ويحترمونها، فلم يخلق أحد من أجل النزاعات والقتال بحثًا عن الوجودية.

ومن المعروف أن النجمة العالمية قد عانت في السنوات الأخيرة كثيرًا، ففي العام 2013، استأصلت ثدييها بسبب السرطان، ثم انفصلت نهائيًا عن براد بيت عام 2016، ودخلت في صراعات كثيرة بسبب حضانة الأطفال معه.